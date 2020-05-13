شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" توزع 6600 سلة غذائية "صدقة " عن شهداء الواجب والان نبدء بالتفاصيل

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وتمشياً مع ما جرت عليه العادة كل عام، سيّرت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين عدد 16 شاحنة لمختلف مناطق المملكة تحمل "6600 " سلة من المواد الغذائية، لتوزيعها صدقة عن شهداء الواجب - رحمهم الله - تحتوي السلع التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك.

وقد راعى فريق العمل من الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء و المصابين الإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها احترازيا لمنع تفشي جائحة كورونا أثناء عملية التوزيع.

وتأتي هذه المبادرة عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية للتضحيات التي قدمها الشهداء من رجال الأمن ( رحمهم الله).