السعودية | السعودية: 6600 سلة غذائية صدقة عن "شهداء" الواجب

شكرا لقرائتكم السعودية: 6600 سلة غذائية صدقة عن "شهداء" الواجب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيّرت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر "الشهداء" والمصابين، 16 شاحنة لمختلف مناطق السعودية تحمل 6600 سلة من المواد الغذائية، لتوزيعها صدقة عن "شهداء" الواجب، حيث تحتوي السلع التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية وتماشياً مما جرت عليه العادة كل عام.

وقد راعى فريق العمل من الإدارة العامة لرعاية أسر "الشهداء" و المصابين، الإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها احترازيا لمنع تفشي جائحة كورونا أثناء عملية التوزيع.

وتأتي هذه المبادرة عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية للتضحيات التي قدمها "الشهداء" من رجال الأمن.