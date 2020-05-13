محمد بن مسعود - الدمام - "فُرجت" تنهي في يومها السادس سداد 1299 فاتورة للمحكومين في قضايا مالية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-13 أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بأنه منذ انطلاق خدمة "فُرجت" في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1299 فاتورة بمبلغ 309ر899ر19 ريالات.

وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.

وجدد المتحدث التأكيد على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" على المتاجر الإلكترونية. 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 06:13 PM Advertisements بقيمة قاربت 20 مليون ريال.. الخدمة متاحة للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع بقيمة قاربت 20 مليون ريال.. الخدمة متاحة للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بأنه منذ انطلاق خدمة "فُرجت" في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1299 فاتورة بمبلغ 309ر899ر19 ريالات.

وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.

وجدد المتحدث التأكيد على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" على المتاجر الإلكترونية. ، "فُرجت" تنهي في يومها السادس سداد 1299 فاتورة للمحكومين في قضايا مالية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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