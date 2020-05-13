، مصر: تسجيل 338 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات الوفاة 556 حالة والشفاء 2486 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، و12 وفاة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 10431 حالة؛ من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.وزارة الصحة المصرية فيروس كورونا الجديد