محمد بن مسعود - الدمام - 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 06:26 PM

يوفر لهم عبر الهواتف المحمولة ثروة من المعلومات ومصادر المعرفة

"الصحة العالمية" تطلق تطبيقاً لدعم العاملين الصحيين في مواجهة كوفيد ١٩

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق تطبيق أكاديمية المنظمة المصمم لدعم العاملين الصحيين خلال مواجهتهم لوباء كوفيد ١٩، وتمكينهم من توسيع مهاراتهم المنقذة للحياة لمحاربة الجائحة، موضحة أن التطبيق يوفر للعاملين الصحيين عبر الهواتف المحمولة ثروة من المعلومات ومصادر المعرفة، التي تشمل أحدث التوجيهات والأدوات والتدريب وورش العمل الافتراضية التي تساعدهم على رعاية المرضى وحماية أنفسهم من العدوى.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم: إن هذا التطبيق يضع في يد العاملين الصحيين في كل مكان من العالم مباشرة قوة التعلم وتقاسم المعرفة، وتم تصميمه بناء على الاحتياجات التي عبّر عنها ٢٠ ألف عامل صحي في أنحاء العالم في استطلاع أجرته المنظمة، مؤكداً أن ثلثي المشاركين فيه كانوا بحاجة إلى أن يكونوا أكثر استعداداً، خاصة في الوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة الحالات، واستخدام معدات الحماية الشخصية والسلامة المهنية، والإبلاغ عن المخاطر.

ومن المقرر إطلاق أكاديمية منظمة الصحة العالمية في ليون الفرنسية في مايو ٢٠٢١ لتكون أكبر مركز للتعلم في مجال الصحة وتقنياتها لتعليم ملايين العاملين في مجال الصحة وصانعي السياسات.

كما أطلقت المنظمة تطبيقا يتيح لملايين الأشخاص الوصول عبر الهواتف المحمولة إلى آخر الأخبار والتطورات بشأن الجائحة، والمعلومات الحديثة عن السباق للتوصل إلى الأدوية واللقاحات لمكافحة المرض.

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