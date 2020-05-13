شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 79 شخصاً يمارسون التسول بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على شبكة مكونة من (79) شخصاً تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول و المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأنه امتدادا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم (79) شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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