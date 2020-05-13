شكرا لقرائتكم خبر عن "فُرجت" تسدد 1299 فاتورة للمحكومين بـ 20 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بأنه منذ انطلاق خدمة "فُرجت" في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1299 فاتورة بمبلغ 309ر899ر19 ريالات.

وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.

وجدد المتحدث التأكيد على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" على المتاجر الالكترونية.