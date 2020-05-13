شكرا لقرائتكم خبر عن "فُرجت" تسدد 1299 فاتورة للمحكومين بـ 20 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.
وجدد المتحدث التأكيد على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" على المتاجر الالكترونية.
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