شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 مستودعات ومنشأة غذائية مخالفة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق "3" مستودعات ومنشأة غذائية لمخالفتهم الاشتراطات البلدية والصحية، لعدم وجود تصاريح (رخصة محل)، ولتدني مستوى النظافة، ولمخالفة اشتراطات التخزين، تمثلت في مطعم ومنشأة غذائية، ومستوع للمشروعات الغازية وآخر يزاول أعمال النجارة بلا ترخيص ومخالف للاشتراطات النظامية، وطبقت عليهم لائحة الغرامات البلدية، كما أتلفت ٤٥٠٠ كيلوجرام من المكسرات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي من محمصة مخالفة.
وأكدت أمانة الشرقية، استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المحلات والمستودعات المتعلقة بالصحة العامة في نطاق محافظة القطيف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، للتأكد من التزامها بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».
يذكر أن الأمانة أغلقت خلال الفترة الماضية من خلال الجولات الرقابية التي نفذتها بمحافظة القطيف عدداً من المطاعم والمحلات والمستودعات المخالفة.
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