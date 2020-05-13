شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزيع سلال رمضانية للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى توزيع 4,806 سلال غذائية رمضانية تزن 96 طنًا، استفاد منها 24,991 فردا، في محافظات: عمّان، وإربد، والكرك، والعقبة،ضمن مشروع توزيع 41,595 سلة غذائية رمضانية.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن وكذلك الأسر الأردنية المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.
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