شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزيع سلال رمضانية للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية و السورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 4,806 سلال غذائية رمضانية تزن 96 طنًا، استفاد منها 24,991 فردا، في محافظات: عمّان، وإربد، والكرك، والعقبة،ضمن مشروع توزيع 41,595 سلة غذائية رمضانية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن وكذلك الأسر الأردنية المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.