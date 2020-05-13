محمد بن مسعود - الدمام - عددهم 79 شخصاً من جنسيات مختلفة أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع الأموال بالتسول. وقال "القحطاني": تم القبض على عناصرها وعددهم 79 شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة. شرطة المدينة 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 05:38 PM Advertisements عددهم 79 شخصاً من جنسيات مختلفة شرطة المدينة تطيح بشبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع الأموال بالتسول شرطة المدينة تطيح بشبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع الأموال بالتسول أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع الأموال بالتسول. وقال "القحطاني": تم القبض على عناصرها وعددهم 79 شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة. الكلمات المفتاحية ، شرطة المدينة تطيح بشبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع الأموال بالتسول ،

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