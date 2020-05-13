، أمير القصيم: ولي العهد حقق في 3 سنوات ما يعادل عقوداً من الإنجاز ،

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أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد، تمرّ على الوطن وقد حقق سموه الكثير من الإنجازات، على المستوى السياسي، والاقتصادي، وكذلك الاجتماعي.
وقال الأمير الدكتور "فيصل": ثلاث سنوات مرّت هي في الحقيقة تمثل عقوداً من الإنجاز، والحضور الدبلوماسي المشرف لوطننا، والمعزز لمكانتنا الدولية.
وأكد أن خطط رؤية المملكة 2030 التي يعتبر سمو ولي العهد عرّابها تسير حسب ما هو مرسوم لها، كما أنها خطت خطوات متقدمة في سباق مع الزمن.
وأضاف: لقد أثبتت الأحداث الأخيرة عظم عناية الدولة بالشعب، وما توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد المتتابعة للتخفيف من جائحة فيروس كورونا، إلا أكبر دليل على أن القيادة تنظر للإنسان أولاً، دون أي اعتبارات أخرى، فسلامة المواطن مقدمة على أي شيء.
وأردف: من فضل الله وكرمه على بلادنا أن الأحداث مهما كانت ومهما كان أثرها إلا أنها تزيدنا وحدةً وترابطا كون العلاقة القائمة بين القيادة والشعب أساسها متين، فمنذ توحيد هذه البلاد على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وعلاقة حكامنا بالشعب، علاقة الأسرة الواحدة.
وتابع أمير منطقة القصيم: سمو ولي العهد من القامات القيادية التي تشرف على جميع التفاصيل في أعمال الدولة ويتابعها متابعة دقيقة ومباشرة مع الوزراء والمسؤولين ويعمل بصمت مؤثراً خدمة دينه ومليكه ووطنه، بعيداً عن الاضواء ويقود بفعالية ومهنية عالية لصالح ما يخدم الوطن الغالي بكل اقتدار.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 05:33 PM
أكد أنه يعمل بعيداً عن الأضواء مؤثراً خدمة دينه ومليكه ووطنه
أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد، تمرّ على الوطن وقد حقق سموه الكثير من الإنجازات، على المستوى السياسي، والاقتصادي، وكذلك الاجتماعي.
وقال الأمير الدكتور "فيصل": ثلاث سنوات مرّت هي في الحقيقة تمثل عقوداً من الإنجاز، والحضور الدبلوماسي المشرف لوطننا، والمعزز لمكانتنا الدولية.
وأكد أن خطط رؤية المملكة 2030 التي يعتبر سمو ولي العهد عرّابها تسير حسب ما هو مرسوم لها، كما أنها خطت خطوات متقدمة في سباق مع الزمن.
وأضاف: لقد أثبتت الأحداث الأخيرة عظم عناية الدولة بالشعب، وما توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد المتتابعة للتخفيف من جائحة فيروس كورونا، إلا أكبر دليل على أن القيادة تنظر للإنسان أولاً، دون أي اعتبارات أخرى، فسلامة المواطن مقدمة على أي شيء.
وأردف: من فضل الله وكرمه على بلادنا أن الأحداث مهما كانت ومهما كان أثرها إلا أنها تزيدنا وحدةً وترابطا كون العلاقة القائمة بين القيادة والشعب أساسها متين، فمنذ توحيد هذه البلاد على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وعلاقة حكامنا بالشعب، علاقة الأسرة الواحدة.
وتابع أمير منطقة القصيم: سمو ولي العهد من القامات القيادية التي تشرف على جميع التفاصيل في أعمال الدولة ويتابعها متابعة دقيقة ومباشرة مع الوزراء والمسؤولين ويعمل بصمت مؤثراً خدمة دينه ومليكه ووطنه، بعيداً عن الاضواء ويقود بفعالية ومهنية عالية لصالح ما يخدم الوطن الغالي بكل اقتدار.
، أمير القصيم: ولي العهد حقق في 3 سنوات ما يعادل عقوداً من الإنجاز ،
المصدر : الخليج 365
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