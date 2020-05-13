، الليث تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا" لوافد آسيوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد الحالات المسجلة في المحافظة بلغ 8 حتى الآن

سجلت محافظة الليث، اليوم الأربعاء، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لوافد من جنسية آسيوية.

وكان الوافد المصاب قد راجع مستشفى الليث العام، بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا، قبل إحالته إلى أحد مستشفيات جدة.

يذكر أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في الليث منذ بداية المرض حتى اليوم بلغت ثماني حالات.

فيروس كورونا الجديد