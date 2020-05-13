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سجلت محافظة الليث، اليوم الأربعاء، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لوافد من جنسية آسيوية.
وكان الوافد المصاب قد راجع مستشفى الليث العام، بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا، قبل إحالته إلى أحد مستشفيات جدة.
يذكر أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في الليث منذ بداية المرض حتى اليوم بلغت ثماني حالات.
فيروس كورونا الجديد
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 05:22 PM
عدد الحالات المسجلة في المحافظة بلغ 8 حتى الآنالليث تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا" لوافد آسيوي
سجلت محافظة الليث، اليوم الأربعاء، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لوافد من جنسية آسيوية.
وكان الوافد المصاب قد راجع مستشفى الليث العام، بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا، قبل إحالته إلى أحد مستشفيات جدة.
يذكر أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في الليث منذ بداية المرض حتى اليوم بلغت ثماني حالات.
، الليث تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا" لوافد آسيوي ،
المصدر : الخليج 365
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