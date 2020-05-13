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أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 494 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناتجة عن إصابات مؤكدة بالفيروس إلى 33186.
وأوضحت الوزارة أن الأرقام حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز"، وبحساب الوفيات من حالات الاشتباه في الإصابة ستتجاوز الحصيلة البريطانية 40 ألف وفاة.
فيروس كورونا الجديد
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 05:38 PM
تسجيل 494 في آخر 24 ساعةبريطانيا.. "كورونا" يقفز بعدد الوفيات إلى 33.186
أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 494 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناتجة عن إصابات مؤكدة بالفيروس إلى 33186.
وأوضحت الوزارة أن الأرقام حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز"، وبحساب الوفيات من حالات الاشتباه في الإصابة ستتجاوز الحصيلة البريطانية 40 ألف وفاة.
، بريطانيا.. "كورونا" يقفز بعدد الوفيات إلى 33.186 ،
المصدر : الخليج 365
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