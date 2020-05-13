اخبار السعوديه

"الفتوى" بالجزائر: صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل بين أفراد الأسرة الواحدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الفتوى في الجزائر أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل بين أفراد الأسرة الواحدة، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من المستجد.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، أعلن في 17 مارس تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد كإجراءات ترمي إلى الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) والحد من انتشاره، لكن مع الإبقاء على رفع الأذان.

وأفاد وزير الشؤون الدينية بأن لجنة الفتوى فصلت في مسألة أداء الصلوات بالجوامع والمساجد، إذ "قررت تعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن".

وأكدت اللجنة أنه "صار من اللازم شرعاً" اتخاذ تلك الإجراءات "حرصاً على أرواح المواطنين" و"مرافقة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها أجهزة الدولة وقطاعاتها" في هذا الصدد.

وأضاف الوزير: "تأتي هذه الخطوة نظراً للتطورات المقلقة التي ينتشر بها الفيروس، وكذا تفادياً لوصول بلدنا إلى ما وصلت إليه بلدان أخرى من استفحال الوباء، وهو الإجراء الذي سيستمر العمل به إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء".

فيروس كورونا الجديد

Advertisements

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 05:34 PM

"الفتوى" بالجزائر: صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل بين أفراد الأسرة الواحدة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت لجنة الفتوى في الجزائر أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل بين أفراد الأسرة الواحدة، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، أعلن في 17 مارس تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد كإجراءات ترمي إلى الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) والحد من انتشاره، لكن مع الإبقاء على رفع الأذان.

وأفاد وزير الشؤون الدينية بأن لجنة الفتوى فصلت في مسألة أداء الصلوات بالجوامع والمساجد، إذ "قررت تعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن".

وأكدت اللجنة أنه "صار من اللازم شرعاً" اتخاذ تلك الإجراءات "حرصاً على أرواح المواطنين" و"مرافقة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها أجهزة الدولة وقطاعاتها" في هذا الصدد.

وأضاف الوزير: "تأتي هذه الخطوة نظراً للتطورات المقلقة التي ينتشر بها الفيروس، وكذا تفادياً لوصول بلدنا إلى ما وصلت إليه بلدان أخرى من استفحال الوباء، وهو الإجراء الذي سيستمر العمل به إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء".

الكلمات المفتاحية

، "الفتوى" بالجزائر: صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل بين أفراد الأسرة الواحدة ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الفتوى" بالجزائر: صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل بين أفراد الأسرة الواحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا