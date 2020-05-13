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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الفتوى في الجزائر أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل بين أفراد الأسرة الواحدة، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، أعلن في 17 مارس تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد كإجراءات ترمي إلى الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) والحد من انتشاره، لكن مع الإبقاء على رفع الأذان.
وأفاد وزير الشؤون الدينية بأن لجنة الفتوى فصلت في مسألة أداء الصلوات بالجوامع والمساجد، إذ "قررت تعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن".
وأكدت اللجنة أنه "صار من اللازم شرعاً" اتخاذ تلك الإجراءات "حرصاً على أرواح المواطنين" و"مرافقة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها أجهزة الدولة وقطاعاتها" في هذا الصدد.
وأضاف الوزير: "تأتي هذه الخطوة نظراً للتطورات المقلقة التي ينتشر بها الفيروس، وكذا تفادياً لوصول بلدنا إلى ما وصلت إليه بلدان أخرى من استفحال الوباء، وهو الإجراء الذي سيستمر العمل به إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء".
فيروس كورونا الجديد
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 05:34 PM"الفتوى" بالجزائر: صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل بين أفراد الأسرة الواحدة
أعلنت لجنة الفتوى في الجزائر أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل بين أفراد الأسرة الواحدة، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، أعلن في 17 مارس تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد كإجراءات ترمي إلى الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) والحد من انتشاره، لكن مع الإبقاء على رفع الأذان.
وأفاد وزير الشؤون الدينية بأن لجنة الفتوى فصلت في مسألة أداء الصلوات بالجوامع والمساجد، إذ "قررت تعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن".
وأكدت اللجنة أنه "صار من اللازم شرعاً" اتخاذ تلك الإجراءات "حرصاً على أرواح المواطنين" و"مرافقة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها أجهزة الدولة وقطاعاتها" في هذا الصدد.
وأضاف الوزير: "تأتي هذه الخطوة نظراً للتطورات المقلقة التي ينتشر بها الفيروس، وكذا تفادياً لوصول بلدنا إلى ما وصلت إليه بلدان أخرى من استفحال الوباء، وهو الإجراء الذي سيستمر العمل به إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء".
، "الفتوى" بالجزائر: صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل بين أفراد الأسرة الواحدة ،
المصدر : الخليج 365
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