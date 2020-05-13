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محمد بن مسعود - الدمام - توفي اليوم محمد بن ناصر بن جافل، وابنه ناصر بن محمد بن جافل، بحادث مروري.
والمتوفى ابن شقيق الأستاذ سعد بن ناصر الجافل.
"الخليج 365" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء للأستاذ سعد الجافل، كما تتقدم لأسرة وأقارب الفقيد وابنه بالعزاء والمواساة، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 05:16 PM
توفي اليوم محمد بن ناصر بن جافل، وابنه ناصر بن محمد بن جافل، بحادث مروري.
والمتوفى ابن شقيق الأستاذ سعد بن ناصر الجافل.
"الخليج 365" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء للأستاذ سعد الجافل، كما تتقدم لأسرة وأقارب الفقيد وابنه بالعزاء والمواساة، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
، وفاة "الجافل" وابنه بحادث مروري ،
المصدر : الخليج 365
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