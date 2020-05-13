شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح عقوبة نشر الوثائق أو المعلومات السرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكدت النيابة العامة، أنه يُحظرُ نشرُ الوثائقِ أو المعلوماتِ السريةِ أو إفشاءِ أيٍّ منهما، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتَتصلُ بظرفٍ مُشددٍ إذا ارْتُكبت ممن يَشغلُ وظيفةً ذاتَ طابعٍ سرِّيْ.

أشارت النيابة العامة إلى المادة 5 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، والتي تنص على أن كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرين سنة والغرامة تصل إلى مليون ريال.