شكرا لمتابعة خبر عن القبض على الشابين اللذين اعترضا مركبة وحاولا الاعتداء على قائدها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): على خلفية ما نشرته "صدى" بشأن اعتراض شابين مركبة وإشهار الأسلحة البيضاء على قائدها، فقد ألقت الجهات الأمنية القبض عليهما. على خلفية ما نشرته "صدى" بشأن اعتراض شابين مركبة وإشهار الأسلحة البيضاء على قائدها، فقد ألقت الجهات الأمنية القبض عليهما. وأكد مراسل قناة الإخبارية، أنه تم القبض على الشخصين بعد محاول الاعتداء على قائد المركبة بسلاح أبيض، فيما كانت النيابة العامة قد وجّهت بالقبض عليهما.

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