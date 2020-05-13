شاهد.. روعة الأجواء في رجال ألمع

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثّق مقطع فيديو، هطول أمطار الخير على محافظة رجال ألمع بعسير، اليوم الأربعاء. وثّق مقطع فيديو، هطول أمطار الخير على محافظة رجال ألمع بعسير، اليوم الأربعاء. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشرقية، و أجزاء من تبوك و الحدود الشمالية و الجوف و حائل و القصيم والرياض و المدينة المنورة و مكة المكرمة، تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية من متوسطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها.

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