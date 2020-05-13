شكرا لمتابعة خبر عن "موانئ " تتوعد المخالفين من الشركات والوكلات البحريين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت الهيئة العامة للمواني، على أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين السفن والموانية والهيئة العامة للجمارك والجهات المعنية الأخر لضمان سلامة وتسهيل تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الغذائية والبضائع والخدمات الأخرى عبر المنافذ البحرية في المملكة، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام سلاسل الإمداد العالمية وذلك لضمان استمرارية تدفق البضائع في الموانئ السعودية في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد أكدت الهيئة هذا الأمر من خلال دعمها للبيان المشترك الذي أصدرته المنظمة البحرية الدولية والمنظمة العالمية للجمارك والذي يحفز تسهيل تدفق السلع الضرورية خلال جائحة كورونا.

وأهابت الهيئة بكافة المتعاملين بالموانئ السعودية من الشركات والوكلاء البحريين ومشغلي الساحات وغيرهم بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية في حق المخالفين بشكل عام.

كما أكدت أنها تحرض على استقبال كافة الشكاوى والمقترحات التي تتضمن وثائق داعمة من التجار وأصحاب البضائع والمستفيدين من خدمات الموانئ عبر قنواتها الرسمية.

ويمكن الإطلاع على تعاميم الهيئة من خلال الرابط التالي هنــــــــــا .