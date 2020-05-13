شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هطول أمطار الخير على الطائف وسط أجواء مميزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

وثّق مقطع فيديو، هطول أمطار الخير على وادي خماس جنوبي غرب الطائف، اليوم الأربعاء، وسط أجواء مميزة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل : (الخرمة، الطائف تربة، المويه، رنية ، وميسان )، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة (11) من صباح غد، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.