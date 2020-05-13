بالفيديو.. هبوط أرضي في إحدى شوارع باب شريف بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): شهدت إحدى الشوارع في باب شريف بمحافظة جدة، اليوم، هحدوث هبوط أرضي. شهدت إحدى الشوارع في باب شريف بمحافظة جدة، اليوم، هحدوث هبوط أرضي. ووفقا لصحيفة "عكاظ" فقد أسفر الهبوط عن ظهور حفرة عميقة وسط الشارع. ومن جهتهم، فقد تواجد رجال المرور بالموقع لتنظيم السير وتنبيه المركبات بوجود هذا الهبوط.

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