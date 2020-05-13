شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق توكلنا يُنوه إلى تحديث مواقع السكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نوّه تطبيق توكلنا الخاص بالتحقق من تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول، إلى أهمية تحديث مواقع السكن اعتبارًا من الآن وحتى الساعة الخامسة من فجر يوم الجمعة المقبل.

وأضاف القائمين على التطبيق، أن ذلك " كي نتمكن من مواصلة تقديم خدماتنا لكم.. خدمتكم غايتنا ورضاكم هدفنا " .