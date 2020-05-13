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تطبيق توكلنا يُنوه إلى تحديث مواقع السكن

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نوّه تطبيق توكلنا الخاص بالتحقق من تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول، إلى أهمية تحديث مواقع السكن اعتبارًا من الآن وحتى الساعة الخامسة من فجر يوم الجمعة المقبل.

وأضاف القائمين على التطبيق، أن ذلك " كي نتمكن من مواصلة تقديم خدماتنا لكم.. خدمتكم غايتنا ورضاكم هدفنا " .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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