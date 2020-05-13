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شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 3 محطات وقود بالليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الليث (صدى):أقامت بلدية محافظة الليث، عددًا من الجولات الميدانية على محطات الوقود؛ للتأكد من تعديل الأسعار حسب التعرفة الجديد.
وأغلقت البلدية، ثلاث محطات وقود مخالفة للتسعير، بالإضافة إلى ضبط بسطات عشوائية وتم مصادرة 20 كيلو سمبوسة وخضراوات فاسدة.
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