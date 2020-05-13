شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انطلاق المرحلة الأولى لتطوير غاري حراء وثور بتوجيهات أمير مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو أعمال المرحلة الاولى لتطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة، وكان ذلك وفق توجيهات امير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وكشف مقطع فيديو الذي بثته "إمارة مكة" عبر حسابها "تويتر"، العمال وهم يقومون بإزالة التشوهات البصرية المُحدثة على مدار السنين الماضية .

كما اوضح الفيديو إزالة الصبات الأسمنتية، ومظلات الزنك والأخشاب، وتنظيف الصخور من الكتابات والرسومات إضافة إلى إزالة الكتابات من على الغارين.

يُشار إلى أن الأمير خالد الفيصل كان قد وجه في وقت سابق بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعي تطوير جبلي ثور وحراء بالعاصمة المقدسة خلال فترة منع التجول، على أن يتم بعدها تطوير المواقع المحيطة بالغارين والطرق المؤدية إليهما، وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقع.