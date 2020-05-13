شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم إخراج زكاة الفطر خارج بلد الإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان ، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم إخراج زكاة الفطر خارج بلد الإقامة.

وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، قد تساءل اذا ما كان الأفضل إخراج الزكاة في المدينة التى يقيم فيها، أما يخرجها لمن يحتاجها أكثر حتى ولو كان من خارج المدينة التى يقيم بها.

وأجاب الشيخ بأن من الأفضل أن تكون زكاة الفطر في البلد التى تغرب فيها الشمس على الإنسان ليلة العيد، مضيفا أنه يجوز إخراج الزكاة في أى مكان.