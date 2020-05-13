شاهد.. تدفق السيول في وادي الحمضة بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): كشف مقطع فيديو السيول التي اندفعت في وادي الحمضه في شقصان جنوب الطائف، اليوم الأربعاء. كشف مقطع فيديو السيول التي اندفعت في وادي الحمضه في شقصان جنوب الطائف، اليوم الأربعاء. واظهر الفيديو الذى بثه طقس عبر حسابه "تويتر" سرعة المياه وانطلاقها في وادي الحمضة. وعلق ناشر الفيديو عليه بالدعاء برفع البلاء والوباء عن المسلمين في كل مكان.

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