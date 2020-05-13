شكرا لمتابعة خبر عن بدء الاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب عبر نظام "نور" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يبدأ اليوم الاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب لعام 1440 / 1441 هـ من خلال موقع "نور" التابع لوزارة التعليم. يبدأ اليوم الاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب لعام 1440 / 1441 هـ من خلال موقع "نور" التابع لوزارة التعليم. وتتم عملية الاستعلام بإدخال رقم الهوية، وإدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور، ثم الرمز التأكيدي، والدخول على نظام نور للنتائج.

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