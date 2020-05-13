شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة خروج آل الصباح من نجد وبداية حكمهم في الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سرد الدكتور أحمد البسام، قصة خروج آل الصباح من نجد، وبداية حكمهم في الكويت.
وذكر، خلال استضافته في برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية، أن قصة حكمهم بدأت منذ لحظة هجرتهم .
وأوضح أن ثلاث فصائل من نجد هاجرت، وكانوا ممثلين في آل الصباح، وآل خليفة، والجلاهمة، مضيفا أن آل الصباح تولوا حكم الكويت، فيما تولى آل خليفة حكم البحرين، بينما لم يتولى الجلاهمة حكم أى أمور سياسية.
وأضاف أن هناك روايات عديدة ذكرت بشأن سبب هجرتهم، حيث ذكرت إحدى الروايات أن السبب كان القحط الذى أصاب المنطقة فى القرن 11، فيما ذكر آخرون أن سبب ذلك كان وجود خلافات مع بعض أبناء العمومة.
ونوه بأن جيل آل الصباح الذى هاجر من نجد ليس هو من وصل إلى الكويت وإنما الجيل الثالث أو الرابع.
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