شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. وصول أول رحلة للعائدين تهبط بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

وثقت صور استقبال مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة المواطنين العائدين من الخارج عبر احدى الرحلات القادمة من دبي، وتعد هي الرحلة الأولى للمواطنين العائدين من الخارج التي تهبط بالمدينة.

وأظهرت الصور وصول العائدين، منذ لحظة نزولهم وإنهاء إجراءات دخولهم بالمطار، وصولا إلى نقلهم بالحافلات إلى الحجر الصحي.

ووضعت المملكة خطة لإستقبال القادمين من الخارج، بحيث يتم إجراء الفحص الطبي من قبل الكوادر الطبية، ثم نقلهم إلى موقع الحجر الصحي، وتقديم الرعاية الصحية لهم داخل المحجر

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