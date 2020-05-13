بالفيديو.. ضبط معسل ومواد أولية مجهولة المصدر في القطيف

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): قامت بلدية محافظة القطيف، بالتعاون مع وزارة الصحة، بجولات رقابية على محلات بيع منتجات التبغ. قامت بلدية محافظة القطيف، بالتعاون مع وزارة الصحة، بجولات رقابية على محلات بيع منتجات التبغ. وأوضحت البلدية أن الجولات جاءت بعد ورود بلاغات من مواطنين متعلقة بمنشأتين لبيع التبغ والمعسل. وأسفرت الحملة عن إتلاف 105 كجم من المعسل و المواد الأولية مجهولة المصدر، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأتين المخالفتين.

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