شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1905 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1905 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تفصيل الحالات، وهي الجنس: 22% إناث، وذكور 78%؛ أما العمر: 8% أطفال، 88% بالغين، 4% كبار السن؛ فيما الجنسية: 32% مواطنين، جنسيات أخرى 68%.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات المصابة في المملكة 44830 حالة، بينها 26935 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة؛ لافتًا إلى أن معظمها حالات مستقرة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

‏‎وأشار إلى أنه تم تسجيل 2365 حالة تعافي جديدة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 17622 حالة، وبهذا الرقم نقترب من أن يكون إجمالي حالات التعافي من الحالات المؤكدة 40%؛ فضلًا عن تسجيل 9 وفيات جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 273 شخصًا.

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وفي السياق نفسه، أكد الدكتور العبدالعالي، أن مستوى الوفيات في المملكة مستقر وثابت عند مستويات متدنية عند مقارنتها بدول عالمية، مضيفًا: " حالات التعافي تتجاوز أرقام كبيرة وهذا أمر يسرنا، وبإذن الله نسجل حالات تعافي أكبر في قادم الأيام "، فيما تابع: " علينا جميعًا البقاء مستمرين بالاحترازات للوصول إلى هدف الانتهاء من فيروس كورونا" .

وقال متحدث الصحة: " تقديم الخدمات الصحية أثناء الجائحة، لم يُفقد وزارة الصحة ولا بقية الجهات الصحية أي تركيز، أو أساليب في التعامل مع الطوارئ، فأطمئن الجميع، الخدمات تقدم لكافة المرضى بمختلف أنواع الحالات التي تطرأ " .