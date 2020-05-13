شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على مكة والمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية بهطول أمطار رعدية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية بهطول أمطار رعدية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشمل التنبيه محافظات (وادي الفرع-الخرمة - الطائف - الكامل - المويه - تربة - رنية - ميسان) والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة. وأشارت إلى أن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط رياح سطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة الثامنة مساءً في المدينة المنورة، والعاشرة مساءً في مكة المكرمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على مكة والمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.