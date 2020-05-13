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عدن - ياسمين التهامي - لماذا يقتل كورونا البعض ويترك آخرين دون حتى أن يصيبهم بصداع خفيف؟.. هذا أحد الالغاز المحيرة للمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي يحاول باحثون بريطانيون دراسة جينات آلاف المرضى بكوفيد-19 من أجل حله.

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انفراج وشيك للأزمة.. دراسة بريطانية تقترب من حل لغز كورونا ولماذا يقتل البعض ولا يصيب آخرين

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ولأجل ذلك ينبغي تتبع تسلسل الشفرة الجينية لمرضى كوفيد-19 الذين دخلوا في حالات حرجة ومقارنتها بالجينوم (الشريط الوراثي) للذين أصيبوا بالمرض وظهرت عليهم أعراض بسيطة أو لم تظهر أعراض على الإطلاق، وهو ما سيعكف عليه الباحثون من مختلف مناطق بريطانيا.

وستبحث الدراسة عن جينات وراثية معينة ربما تتسبب في تدهور الحالة الصحية لمرضى كوفيد-19، ما يصل إلى 20 ألف شخص يعالجون في الوقت الراهن أو تلقوا العلاج من كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة ونحو 15 ألفا لم تظهر عليهم سوى أعراض بسيطة.

وما يزال العلماء يبحثون عن السبب الذي يجعل المرض قاتلا للبعض ولا يصيب البعض الآخر سوى بأعراض طفيفة، والمشكلة أن المعلومات المتوفرة لديهم عن الفيروس الذي ظهر في الصين العام الماضي ما زالت محدودة.

هذا وقد توصل كينيث بيلي طبيب العناية المركزة الذي يقود الدراسة بجامعة ادنبره، إلى أن أن مؤشرات ستظهر في الشريط الوراثي وستساعد على فهم كيف يقتل هذا المرض مصابين.

ويعتقد القائمون على الدراسة أن هناك مكونا جينيا قويا يتعلق بمدى خطورة المرض على المرء.

وبخصوص ذلك، دعا وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك الناس للدخول في برنامج البحث وقال "إذا طُلب منكم التوقيع على المشاركة في التجارب الجينية التي تجريها جينوميكس إنجلند فافعلوا ذلك رجاء، لأنه سيمكننا من فهم الروابط الجينية وهو جزء من بناء صورة علمية للفيروس".