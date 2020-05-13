أرامكو: اكتشاف حقلي نفط جديدين خلال الربع الأول من عام 2020

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول من عام 2020، مشيرة إلى أن الحقل الأول يحتوي على مكمني نفط وغاز في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، والثاني حقل نفط في منطقة الأعمال الوسطى.

وقالت في تقرير نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، إن الشركة استأنفت أعمالها في عمليات الخفجي المشتركة، عن طريق شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة التابعة لها بالكامل.

وأضافت أن شركة أرامكو لأعمال الخليج تواصل أعمالها في المنطقة البحرية المقسومة والتي تقع بين السعودية والكويت، لافتة إلى أن حصة ملكية الشركة في عمليات الخفجي المشتركة تبلغ 50%.

