اختفاء تطبيق انستجرام لايت من المتجر والشركة تمهد لإطلاقه مرة أخرى

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قامت شركة فيس بوك خلال الأعوام السابقة بتطوير تطبيقات مخففة للمستخدمين على الهواتف الذكية لمساعدتهم على الاستمتاع بخدماتها في حالات تواضع إمكانيات هواتفهم الذكية والإنترنت الضعيف، وبعد تطبيق الشبكة الأم ذهبت لتطوير تطبيق لمنصة انستجرام وأطلقته قبل عامين تقريبًا، لكن على ما يبدو أنها ليست راضية عنه وفقًا للمعطيات الحالية.

حيث ظهر أن تطبيق انستجرام لايت “Instagram Lite” قد اختفى من متجر جوجل بلاي في المناطق التي كان متاحًا بها لمستخدمي نظام أندرويد بها دون سابق إنذار، ووجد المستخدمون أن عملية البحث عن التطبيق تحولهم لتطبيق المنصة الرئيسي في كل مرة.

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ورغم ظهور أخبار اختفاء التطبيق من المتجر على السطح الآن، إلا أن اختفاءه يعود لمنتصف شهر أبريل الماضي وفقًا للمعلومات.

بدورها، أكدت انستجرام لموقع TechCrunch أن التطبيق سيعود للعمل في البلدان التي كان متاحًا بها في وقت سابق قبل الاختفاء.

وربما تسعى الشركة إلى إطلاق التطبيق بشكل جديد في محاولة منها للتوسع لمزيد من المستخدمين في أسواق أخرى، خاصة وأن التطبيق المخفف متاح في دول مثل المكسيك وكينيا والفلبين، لكنه لم يصل إلى أسواق رئيسية مثل الهند وباكستان والتي تضم نسبة كبيرة من مستخدمي خدمات فيس بوك بجميع تطبيقاتها.

