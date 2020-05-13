أخبار السعودية اليوم.. 3 مطارات سعودية بين الأفضل عالميًا.. والنيابة العامة توجه بضبط متهمين بالاعتداء على قائد مركبة

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 13 مايو 2020 أبرز الأخبار في المملكة، ومنها توقعات الهيئة العامة للأرصاد بنشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة على 9 مناطق بالمملكة، و3 مطارات سعودية ضمن قائمة الـ100 الأفضل عالميًا لأول مرة والنيابة العامة توجه بضبط شخصين استوقفا قائد مركبة وحاولا الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

توصيات هيئة كبار علماء المسلمين في العشر الأواخر من رمضان

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء موصية عموم مسلمين، إن العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم من أعظم أيام العام ولياليه فضلًا، وأكثرها أجرًا، مطالبة باستقبالها بالجد والاجتهاد في الطاعة والعبادة.

لأول مرة.. 3 مطارات سعودية ضمن قائمة الـ100 الأفضل عالميًا

دخلت ثلاثة مطارات سعودية لأول مرة في إنجاز غير مسبوق ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم، طبقًا لتقييم منظمة "سكاي تراكس" العالمية 2020م.

«الأرصاد»: رياح مثيرة للغبار تحد من الرؤية الأفقية على 9 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشرقية، وأجزاء من تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

لدعم أجور السعوديين .."هدف" يعلن استمرار تسجيل منشآت القطاع الخاص

أكّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج "دعم التوظيف" مستمر في استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم البرنامج لأجور السعوديين والسعوديات.

تطبيق «توكلنا»: لا نصدر مخالفات أو عقوبات ضد متجاوزي منع التجول

كشف تطبيق «توكلنا» حقيقة إصداره مخالفات على من يقومون بمخالفة وجهاتهم التي يحددونها عند طلب التصريح.

النيابة العامة توجه بضبط شخصين استوقفا قائد مركبة وحاولا الاعتداء عليه بسلاح أبيض

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلقاء القبض على شخصين ظهرا بمقطع فيديو بعد استيقافهما لقائد مركبة بالطريق العام ومحاولة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

شرطة الرياض تضبط مُنفّذ واقعة الاستيلاء على مركبة موظّف

أوضح العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية.

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مواطن يروي كيف تسرب فيروس كورونا لأسرته بجدة

شهدت مدينة جدة واقعة مأساوية لأسرة توفي عدد من أفرادها بفيروس كورونا المستجد؛ حيث كشف أحد أفرادها عن تفاصيل وفاة شقيقه وشقيقته ووالدته بعد إصابتهم بالفيروس.

إطلاق 56 نزيلًا من "سجون الشمالية".. وأمير المنطقة يوجه رسالة للمفرج عنهم

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية، 56 نزيلاً، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام، وسط متابعة من أمير المنطقة فيصل بن خالد.

عبر موقع نور.. 5 خطوات للاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب

أتاح موقع نور، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة للطلاب لعام ١٤٤٠-١٤٤١هـ من خلال استخدام رقم الهوية.

النيابة العامة: نشر وثائق أو معلومات سرية جريمة كبيرة تصل عقوبتها للسجن 20 عامًا

أعلنت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتمعي «تويتر»، عن عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية.

«الجوازات» تضيف حالتين لخدمة الرسائل والطلبات للمستفيدين عبر «أبشر»

أعلنت المديرية العامة للجوازات، إضافة حالتين لخدمة «الرسائل والطلبات» المتاحة عبر المنصة الإلكترونية أبشر.

مدني الأحساء يخمد حريقًا في مطبخ بحي سكني

أخمد الدفاع المدني حريقًا في مطبخ بمبنى سكني في الأحساء، نتج عنه إصابة امرأة بحروق بالوجه واليد اليمنى.

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