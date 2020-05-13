وثّق واقعة حقيقية.. فيديو يكشف خطورة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي

كشف المشرف الطبي في مركز القيادة والتحكم الدكتور نوفل الجريان، واقعة حقيقة تبيّن خطورة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ حيث أوضح تفاصيل إصابة مواطن مسنّ يرقد الآن في العناية المركزة بفيروس كورونا من ابنه.

وقال الجريان خلال فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها بموقع "تويتر" تحت عنوان "لا تستعجل اللقاء، حتى لا تفقده للأبد"، إن مجموعة أشخاص اجتمعوا وكان أحدهم مصابًا بالفيروس لكن لم تظهر عليه الأعراض، وانتقلت العدوى لجميع الأشخاص وبعدما افترقوا نقلوا العدوى للمئات من غيرهم، ومن بين المصابين كان المواطن المسن الذي انتقلت إليه العدوى من ابنه.

وبيّن أن الشخص المصاب يمكنه نقل العدوى إلى 4 أشخاص، وهذا ما أثبته نظام التقصي الذي تعتمده المملكة في البحث عن مصابي فيروس كورونا المستجد.

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وأشار إلى انتقال العدوى لأشخاص لم يلتقوا المجموعة الأولى التي كانت تحمل المرض، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1911 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 42925، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 15257، وذلك بعد تسجيل 2520 حالة جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى264، بعد تسجيل 9 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.