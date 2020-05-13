النيابة العامة توجه بضبط شخصين استوقفا قائد مركبة وحاولا الاعتداء عليه بسلاح أبيض

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلقاء القبض على شخصين ظهرا بمقطع فيديو بعد استيقافهما لقائد مركبة بالطريق العام ومحاولة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن هذه الخطوة جاءت بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شابين باستيقاف قائد إحدى المركبات في إحدى الطرق العامة وترجلهما بعد نزولهما من مركبتهما باتجاهه ومحاولة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.



وبين المصدر المسؤول بالنيابة العامة أن القرار صدر استنادًا إلى المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكورين، بعد إجراءات البحث والتحري، والتأكد من كونهما المعنيين بالإجراء وإحالتهما إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه، وأكد المصدر أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسكينته واستقراره، تحت طائلة المُساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

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