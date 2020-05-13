الأرصاد تنبه من هطول أمطار على منطقة الباحة وعدد من المحافظات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد.

وتأتي ذلك الأمطار على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشرقية، وأجزاء من تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

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