لليوم الثاني.. وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات التعافي وتراجع الإصابات

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 44830، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 17622، وبلغت عدد حالات التعافي 2365 حالة، مقابل 1905 إصابات جديدة، لتسجل المملكة لليوم الثاني على التوالي عدد حالات شفاء أكثر من عدد المصابين.

وكانت المملكة قد شهدت أمس الثلاثاء، تسجيل 2520 حالة تعافٍ جديدة، بينما تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 273 حالة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

وأوضح أن الحالات الجديدة التي سجلت اليوم، منهم 22% من الإناث، مقابل 78% من الذكور، أما بالنسبة للعمر فجاءت الإحصائية كالآتي: 8% أطفال، 88% بالغين، 4% كبار السن، كما أن الإصابات تحتوي على 32 % للمواطنين، و68% لجنسيات أخرى.

وأوضحت وزارة الصحة، في وقت سابق، كيفية التعامل مع حالة الشك في الإصابة بكورونا، مشيرةً إلى أن فترة ظهور الأعراض أقل من 14 يومًا، وأن فترة حضانة المرض قُدرت حتى الآن بـ«١٤ يومًا أو أقل»، قبل ظهور الأعراض والعلامات السريرية على الشخص الحامل لفيروس كورونا الجديد (COVID19).

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وأضافت الوزارة أن الفريق الطبي يجري التشخيص المخبري لتأكيد أو نفي الإصابة، ونظرًا إلى تشابه أعراض فيروس كورونا الجديد مع أمراض تنفسية أخرى، فإنه لتشخيص حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID19) فإن الفريق الطبي المباشر للحالة يلجأ إلى خطوات عدة.

وتشمل هذه الخطوات: «تحديد الأعراض والعلامات السريرية، حمى أو سعال حاد أو ضيق بالتنفس.. أخذ التاريخ المرضي بالإضافة إلى تاريخ السفر في آخر 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.. هل يوجد أي حالة اتصال وثيقة بحالة مؤكدة بالإصابة؟.. وجود الشخص في منطقة موبوءة...».

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