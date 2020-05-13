«توكلنا» ردًا على اصطحاب التابعين خلال منع التجول: التصاريح شخصية

كشف تطبيق «توكلنا» لإصدار التصاريح الإلكترونية، اليوم الأربعاء، عن مدى إمكانية اصطحاب صاحب التصريح أحد التابعين المتواجدين في نفس محل السكن، وقال التطبيق في رده على استفسارات أحد المغردين عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن كل فرد يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج في حال أراد الخروج خلال فترة المنع؛ لدواعي: الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، ولأغراض التموين.

وأكد تطبيق «توكلنا» أن كل فرد سواء كان رب أسرة أو تابعًا أو مكفولًا؛ يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل، وساري المفعول عبر تطبيق «توكلنا»، ونبه إلى ضرورة التزام طالب التصريح الكامل باستخدام التصريح وفق الغرض المخصص له؛ وذلك في إطار خدمته التي تشمل موظفي الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص المستثناة من منع التجول؛ على أن تشمل لاحقًا الأفراد من مواطنين ومقيمين.

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