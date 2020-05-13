بيان سعودي-روسي: ملتزمون بتحقيق استقرار أسواق النفط وتسريع إعادة التوازن لها

جدد وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، "الالتزام الكامل بتحقيق استقرار الأسواق البترولية العالمية، وتسريع إعادة التوازن إليها"، وذلك خلال محادثة هاتفية، في إطار مشاوراتهما المستمرة بشأن تطورات السوق البترولية العالمية.

وقال البيان المشترك الصادر عن الجانبين: "نحن على ثقة تامة بأن شركاءنا في اتفاق: أوبك بلس، متوافقون تمامًا مع هذه الأهداف، وبأنهم سيواصلون التزامهم بالاتفاق، وفي هذا الصدد، نود أن نُشيد، بشكلٍ خاص، بالجهود التي يبذلها المنتجون من أنحاء العالم، الذين بادروا، بشكل طوعيّ، إلى تعديل كميات إنتاجهم، انطلاقاً من إحساسهم بالمسؤولية المشتركة".

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وتابع البيان المشترك: "نُعرب عن ارتياحنا لبوادر التحسُّن التي ظهرت، مؤخرًا، على المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات السوق، وخصوصًا ما يتعلق منها بنمو الطلب على البترول، وتراجع حدّة القلق بشأن قيود التخزين، في الوقت الذي بدأت العديد من الدول، حول العالم، في تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة فيها".



ورحّب وزير الطاقة الروسي بتخفيضات الإنتاج الإضافية الكبيرة، التي بادرت المملكة إلى تبنّيها بشكل طوعي، وكذلك بالخطوات التي اتخذتها كلٌ من دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت، والتي تدعم جهود المملكة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تُعدّ نموذجًا مثاليًّا للإجراءات الفاعلة، الجديرة بالترحيب، والضرورية، كذلك، للتعجيل بإعادة التوازن للسوق البترولية العالمية.



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