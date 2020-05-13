تطبيق «توكلنا»: لا نصدر مخالفات أو عقوبات ضد متجاوزي منع التجول

كشف تطبيق «توكلنا» حقيقة إصداره مخالفات على من يقومون بمخالفة وجهاتهم التي يحددونها عند طلب التصريح.

وقال التطبيق في رده على استفسارات أحد المغردين عبر حسابه بموقع «تويتر»: تطبيق توكلنا لا يصدر مخالفات أو عقوبات في الوقت الحالي، ورجال الأمن هم من يصدرون مخالفات منع التجول.

Advertisements

وبيّن التطبيق ضمن ردوده، أنه يجب الرجوع لنقطة الانطلاق عند طلب التصريح قبل نهاية الوقت المحدد لتجنب العقوبات النظامية.

يذكر أن تطبيق «توكلنا» معتمد من وزارة الصحة، وحاليًا يتم استخدامه بشكل تجريبي، للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث تم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع لـ«ساديا».

ويعد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد؛ من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس “كورونا” في السعودية، علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه.