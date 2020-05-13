السعودية اليوم / جامعة طيبة بالمدينة المنورة تعلن عن 24 مشروعاً بحثياً فائزاً بمبادرة الجامعة لأبحاث كورونا



المدينة المنورة 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م واس

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة البحث العلمي أسماء الفرق البحثية الفائزة بمبادرة جامعة طيبة لأبحاث فيروس

وكانت الجامعة قد أعلنت في وقت سابق تلقيها 76 مقترحا بحثيا من عدد من كليات الجامعة بمشاركة باحثين من قطاعات أخرى ضمن فرق البحث المتقدمة للمبادرة .

وأوضح معالي رئيس جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة تفخر بهذه المبادرة المهمة التي تخدم المجتمع وتفخر بكل فرسانها من الباحثين من مختلف التخصصات بالجامعة وخارجها ومن المشتركين في الفرق البحثية ، مبيناً أن مبادرة دعم الأبحاث والدراسات العلمية حول انتشار فيروس كورونا التي أطلقتها الجامعة تأتي في إطار محاولة لإيجاد حلول علمية طبية من خلال معرفة التسلسل الجيني لهذا الفيروس والطرق المخبرية لاكتشافه والوقاية منه وعلاجه والحد من انتشاره ، بالإضافة إلى معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن الفيروس المترتبة على المجتمع ومحاولة التوصل لأنجح الحلول للتقليل من آثار هذه الجائحة .

وشكر الدكتور السراني كافة قطاعات الجامعة العاملة في المبادرة والمتعاونة معها والعاملين في المبادرات الأخرى التي قدمتها الجامعة منذ بداية الأزمة ، مؤكدا أن الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا إنما تدل على حرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها المباركة .

من جهته أوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور سعد خوش حال أن المبادرة انطلقت أساساً من مرتكزات منظومة البحث العلمي بالجامعة التي تعتبر المحرك الأساسي لجميع المناشط البحثية بالجامعة وانبثقت شروط المبادرة من ممكنات المنظومة وتوجهاتها البحثية الرئيسة وهي الصحة ونمط الحياة والعلوم والحج والعمرة والهندسة وأنسنة المدن, حيث شاركت العديد من كليات وقطاعات الجامعة المختلفة في هذه المبادرة البحثية النوعية.

وبيّن أن الجامعة تحقيقاً لمبدأ العدل والنزاهة حرصت على تحكيم هذه الأبحاث من عدة خبراء متمكنين من داخل الجامعة وخارجها محليين ودوليين في التخصصات الدقيقة لهذه الأبحاث للاستفادة القصوى منها حيث أظهرت النتائج النهائية تتويج 24 بحثا فائزاً نالوا عشرة مراكز توزعت بين كليات الجامعة المختلفة بالمدينة المنورة وفروعها بالمحافظات .

// انتهى //

16:54ت م

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المدينة المنورة 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م واسأعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة البحث العلمي أسماء الفرق البحثية الفائزة بمبادرة جامعة طيبة لأبحاث فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .وكانت الجامعة قد أعلنت في وقت سابق تلقيها 76 مقترحا بحثيا من عدد من كليات الجامعة بمشاركة باحثين من قطاعات أخرى ضمن فرق البحث المتقدمة للمبادرة .وأوضح معالي رئيس جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة تفخر بهذه المبادرة المهمة التي تخدم المجتمع وتفخر بكل فرسانها من الباحثين من مختلف التخصصات بالجامعة وخارجها ومن المشتركين في الفرق البحثية ، مبيناً أن مبادرة دعم الأبحاث والدراسات العلمية حول انتشار فيروس كورونا التي أطلقتها الجامعة تأتي في إطار محاولة لإيجاد حلول علمية طبية من خلال معرفة التسلسل الجيني لهذا الفيروس والطرق المخبرية لاكتشافه والوقاية منه وعلاجه والحد من انتشاره ، بالإضافة إلى معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن الفيروس المترتبة على المجتمع ومحاولة التوصل لأنجح الحلول للتقليل من آثار هذه الجائحة .وشكر الدكتور السراني كافة قطاعات الجامعة العاملة في المبادرة والمتعاونة معها والعاملين في المبادرات الأخرى التي قدمتها الجامعة منذ بداية الأزمة ، مؤكدا أن الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا إنما تدل على حرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها المباركة .من جهته أوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور سعد خوش حال أن المبادرة انطلقت أساساً من مرتكزات منظومة البحث العلمي بالجامعة التي تعتبر المحرك الأساسي لجميع المناشط البحثية بالجامعة وانبثقت شروط المبادرة من ممكنات المنظومة وتوجهاتها البحثية الرئيسة وهي الصحة ونمط الحياة والعلوم والحج والعمرة والهندسة وأنسنة المدن, حيث شاركت العديد من كليات وقطاعات الجامعة المختلفة في هذه المبادرة البحثية النوعية.وبيّن أن الجامعة تحقيقاً لمبدأ العدل والنزاهة حرصت على تحكيم هذه الأبحاث من عدة خبراء متمكنين من داخل الجامعة وخارجها محليين ودوليين في التخصصات الدقيقة لهذه الأبحاث للاستفادة القصوى منها حيث أظهرت النتائج النهائية تتويج 24 بحثا فائزاً نالوا عشرة مراكز توزعت بين كليات الجامعة المختلفة بالمدينة المنورة وفروعها بالمحافظات .// انتهى //16:54ت م0125

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.