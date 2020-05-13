السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ عدداً من الجولات الرقابية بمحافظة القطيف



القطيف 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات المختصة خلال اليومين الماضيين، عدداً من الجولات الرقابية، بمحافظة القطيف، لرصد مستودعات المنشآت الغذائية المخالفة للاشتراطات البلدية ولضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، وسلامة المنتج للمستهك.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق "3" مستودعات ومنشأة غذائية لمخالفتهم الاشتراطات البلدية والصحية، لعدم وجود تصاريح (رخصة محل)، ولتدني مستوى النظافة، ولمخالفة اشتراطات التخزين، تمثلت في مطعم ومنشأة غذائية، ومستوع للمشروعات الغازية وآخر يزاول أعمال النجارة بلا ترخيص ومخالف للاشتراطات النظامية، وطبقت عليهم لائحة الغرامات البلدية، كما أتلفت ٤٥٠٠ كيلوجرام من المكسرات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي من محمصة مخالفة.

وأكدت أمانة الشرقية، استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المحلات والمستودعات المتعلقة بالصحة العامة في نطاق محافظة القطيف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، للتأكد من التزامها بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

يذكر أن الأمانة أغلقت خلال الفترة الماضية من خلال الجولات الرقابية التي نفذتها بمحافظة القطيف عدداً من المطاعم والمحلات والمستودعات المخالفة.

// انتهى //

16:52ت م

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