السعودية اليوم / فرق التجارة بالحدود الشمالية تواصل جولاتها الرقابية على الأنشطة التجارية



عرعر 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

تواصل الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر جولاتها على العديد من الأنشطة التجارية، للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك .

وأوضح المدير العام للتجارة بالمنطقة أحمد الفايز, أن الجولات الميدانية استهدفت تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت التموينات والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود, مؤكدا أن وزارة التجارة تستقبل بلاغات عموم المستهلكين عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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16:25ت م

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