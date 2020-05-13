السعودية اليوم / فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالشرقية يدرب 99 مستفيدًا على مهارات الاتصال والحوار



الدمام 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أقام فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية عن بُعد عبر منصة زوم، قبل أمس , دورة تدريبية بعنوان "تنمية مهارات الاتصال والحوار" بحضور 99 متدرباً ومتدربةً.

وتستهدف الدورة كافة فئات المجتمع والتي قدمها المدرب يوسف الرويشد وقد هدفت إلى التعريف بمفهوم الاتصال وأهميته ووظائفه في الحياة، وتطبيق مهاراته اللفظية وغير اللفظية في مواقف متنوعة، وتطبيق مهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان.

كما تهدف الدورة إلى تعريف المتدرب باستخدام مهارات التأثير في المتلقي عند إدارة الحوار، وتطبيق مهارات التواصل الإيجابي على المحلي ومع اتباع الثقافات الأخرى.

// انتهى //

16:23ت م

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