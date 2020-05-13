السعودية اليوم / مجلس الشورى يكمل عقد 10 جلسات ويصدر خلالها 83 قراراً في 95 موضوعاً



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي صدر في التاسع من شهر شعبان لعام 1441هـ باستمرار مجلس الشورى بعقد جلساته واجتماعات لجانه عن بُعد وسط استمرار جائحة كورنا, أكمل مجلس الشورى عقد جلساته العامة, إذ عقد عشر جلسات عادية (عن بعد) أصدر من خلالها 83 قراراً وناقش 95 موضوعاً أدرج على جدول أعماله بمشاركة فاعلة من أعضاء المجلس من مختلف أرجاء المملكة , فيما عقدت لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة ثلاثة وأربعين اجتماعاً نوقش خلالها عدد من الموضوعات .

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشـورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري في تصريح صحفي أن معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجه الأمانة العامة للمجلس باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات المجلس واجتماعات لجانه عن بُعد بما يكفل حسن الأداء وإنجاز المجلس لأعماله وفقًا لأنظمته وقواعد عمله كما لو كانت تلك الجلسات والاجتماعات تعقد بصورتها المعتادة , وذلك استجابة لتوجيه القيادة الكريمة بمواصلة المجلس للنهوض بدوره في صناعة القرار الوطني .

وأكد معاليه أن المجلس نجح في انتظام جلساته العامة واجتماعات لجانه المتخصصة (عن بعد) واستطاع إنجاز الكثير من الأعمال وإصدار القرارات اللازمة , حيث ناقش خلال جلساته العشر التي عقدها (عن بعد) خمسة وتسعين بنداً، منها تسعة وثلاثون تقريراً سنوياً , وستة وعشرون نظاماً وتعديلاً على نظام , وما يقارب ثلاثين اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة .

ولفت النظر إلى أن المجلس أصدر خلال جلساته العشر ثلاثة وثمانين قراراً , وأحال اثني عشر موضوعاً إلى اللجان المتخصصة لاستكمال دراستها , وذلك بمشاركة أعضاء المجلس (عن بعد) بكفاءة عالية من حيث المداخلات والمناقشات والتوصيات .

وأشار معالي الأستاذ محمد المطيري إلى أن لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة , واصلت أعمالها بناء على التوجيه الملكي الكريم حيث عقدت (عن بعد) ثلاثة وأربعين اجتماعاً شارك فيها سبعة وخمسون مندوباً من الجهات الحكومية , ونوقش خلال هذه الاجتماعات ستة وتسعون موضوعا .

ونوه معاليه في هذا الصدد بمستوى التعاون والتنسيق بين المجلس ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بالإضافة إلى تضافر جهود الأجهزة الداخلية بالمجلس للتحضير لانعقاد جلسات المجلس واجتماعات لجانه المتخصصة وربط أعضاء المجلس المتوزعين على مدن المملكة وقُراها بالمقر الرئيس للمجلس بمدينة الرياض .

// انتهى //

16:19ت م

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