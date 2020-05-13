السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يدشن منصة نوافذ الأمل لتوعية أصحاب المنشآت بالبرامج الحكومية



بريدة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، من مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، عبر الاتصال المرئي عن بعد, المنصة الإلكترونية لمبادرة "نوافذ الأمل", بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين عام برنامج التوطين أحمد المشيقح ، ومشاركة عدد من الجهات المعنية.

وأوضح سموه عقب التدشين أن هذه المنصة التي تسعى إلى توعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالمبادرات والبرامج التي أطلقتها الدولة ، للتخفيف من الآثار المترتبة على القطاع الخاص من الإجراءات والاحترازات الوقائية من فيروس

// انتهى //

16:10ت م

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بريدة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، من مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، عبر الاتصال المرئي عن بعد, المنصة الإلكترونية لمبادرة "نوافذ الأمل", بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين عام برنامج التوطين أحمد المشيقح ، ومشاركة عدد من الجهات المعنية.وأوضح سموه عقب التدشين أن هذه المنصة التي تسعى إلى توعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالمبادرات والبرامج التي أطلقتها الدولة ، للتخفيف من الآثار المترتبة على القطاع الخاص من الإجراءات والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا ، ودعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تطبق في هذه الجائحة , من خلال تقديم خدمة نوافذ استشارة عن بعد في شتى المجالات، ولتحقيق الاستقرار والنمو والتغلب على التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، والعمل على تحويل المنشآت من تجارة تقليدية إلى تجارة إلكترونية في ظل هذه الظروف الراهنة ، سائلاً الله التوفيق للجميع وأن تحقق هذه المنصة أهدافها المرجوة التي أنشئت من أجله.// انتهى //16:10ت م0107

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