السعودية اليوم / رئيس الوزراء المصري يُكلف الوزارات بخطة لترشيد النفقات لمواجهة الظروف الاقتصادية بسبب كورونا



القاهرة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

طالب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الوزارات كافة بضرورة البدء في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حالياً بسبب تداعيات جائحة "

وأكد مدبولي خلال اجتماع عقده اليوم مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 77ر2 مليار دولار، بموجب "أداة التمويل السريع" ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلاً عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، مؤكداً أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا"، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

// انتهى //

16:07ت م

0104



القاهرة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسطالب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الوزارات كافة بضرورة البدء في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حالياً بسبب تداعيات جائحة " كورونا "، معرباً عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، وأن نتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.وأكد مدبولي خلال اجتماع عقده اليوم مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 77ر2 مليار دولار، بموجب "أداة التمويل السريع" ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلاً عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.وأشار إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، مؤكداً أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا"، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.// انتهى //16:07ت م0104

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الوزراء المصري يُكلف الوزارات بخطة لترشيد النفقات لمواجهة الظروف الاقتصادية بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.